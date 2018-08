Die glorreichen Zeiten des Bitcoin scheinen vorbei zu sein. Nicht nur, dass der Kurs der Kryptowährung seit Jahresanfang massiv eingebrochen ist. Nein, es gibt auch Anzeichen dafür, dass der Bitcoin bei der eigenen Anhängerschaft massiv an Interesse einbüßt. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf das interessante Verhältnis zwischen dem Bitcoinkurs und der Entwicklung der Google-Sucheingaben nach der besagten Kryptowährung. Immer weniger Google-Suchen nach Bitcoin Wie das Krypto-Magazin BTC Echo unlängst berichtete, sind die Anfragen bei der Suchmaschine Google rund um das Thema "Bitcoin" innerhalb der letzten Monate stark eingebrochen. So fiel das Suchvolumen allein im Juni auf das Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...