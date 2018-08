Gängige Elektrofahrzeuge fordern zunehmend stärkere Sicherungen etwa in Form von einem Schmelzleiter, da die Leistungsdichte der Batterien steigt. Deshalb müssen zusätzliche, leistungsfähigere Sicherungen die Stromkreise vor Überströmen und Kurzschlüssen schützen. Diese müssen das System nicht nur verlässlich gegen hohe Ströme absichern, sondern auch bei immer höheren Systemspannungen sicher funktionieren. Ein Versagen der Schutzeinrichtungen kann Verletzungen an den Bedienern und schwerwiegende Schäden an der Technik nach sich ziehen.

Die in voll- und hybridelektrischen Fahrzeugen anzutreffenden DC- oder Gleichstromkreise mit Spannungen zwischen 60 V und 1,5 kV werden als Hochvoltsysteme (HV) bezeichnet. Für die Absicherung von Gleichstromkreisen in EV-Bordnetzen gegen Überlast und Kurzschluss ergeben sich spezielle Anforderungen.

HV-Systeme mit einem Schmelzleiter ...

