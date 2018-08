Vaduz - Die Liechtensteiner Fürstenbank LGT hat in der ersten Jahreshälfte 2018 kräftig zugelegt. Auch dank den Übernahmen im letzten Jahr wuchs der Ertrag um 17 Prozent auf 830,7 Millionen Franken. Der Konzerngewinn stieg um 15 Prozent auf 174,8 Millionen Franken.

Die LGT habe in ihrer Geschäftsentwicklung von einer breiten Ertragsbasis profitiert, die im vergangenen Jahr durch Akquisitionen weiter gestärkt worden sei, teilte die Vermögensverwalterin am Dienstag mit.

So sind die Erträge und Kosten des Privatbankengeschäfts von ABN Amro in Asien und dem Mittleren Osten seit Mai 2017 in den LGT-Resultaten eingerechnet, jene des in London und Paris ansässigen European Capital Fund Management seit Juni 2017.

Mehr Zins- und ...

