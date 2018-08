Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der unerwartet deutliche Anstieg des ifo-Geschäftsklimas und ein Anstieg der Risikobereitschaft drückten den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Wochenauftakt in die Verlustzone, so die Analysten der Helaba.Dabei seien die Unterstützungen im Bereich 162,70/73 (21-Tageline und 38,2%-Retracement) unterschritten worden. Die nächsten Haltemarken seien an der 55-Tagelinie bei 162,40 und um 162,00 zu finden. Die Widerstände würden die Analysten bei 163,45 und 163,88 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 162,00 und 163,20. ...

