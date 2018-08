Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat einen Wochenauftakt nach Maß hingelegt. Der DAX startete gestern bereits gut in den Handel. Am Ende lag er bei 12.538 Punkten. Das ist ein Plus von 1,2 Prozent bzw. 144 Punkten. Marktidee: Alphabet C-Aktie Bei Alphabet läuft es glänzend. Der Konzern hatte zuletzt mit den Zahlen für das abgelaufene Quartal überzeugt. Von Analystenseite gab es reihenweise positive Studien. Trotzdem ging es im August für die C-Aktie leicht nach unten. Jetzt scheint diese Korrektur aber vorbei zu sein. Gestern kletterte das Papier über eine wichtige charttechnische Marke.