Bülach (ots) - In der ersten Hälfte des Berichtsjahrs übertraf die

Vetropack-Gruppe die bereits hohen Vorjahresnettoerlöse um 12,8

Prozent. Die Nettoerlöse betrugen CHF 350,0 Mio., was einem erneuten

Rekord entspricht. Die operative Marge verbesserte sich von 9,8

Prozent im Vorjahr auf 11,6 Prozent.



Die konsolidierten Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

nahmen um 12,8 Prozent auf CHF 350,0 Mio. (Vorjahr: CHF 310,2 Mio.)

zu. Bereinigt um Wechselkurseffekte steigerte die Vetropack-Gruppe

ihre Nettoerlöse um 5,3 Prozent, während Kurseffekte - verursacht

durch den schwächeren Schweizer Franken - auf 7,5 Prozent entfielen.

Der Absatz erreichte in den ersten sechs Monaten insgesamt 2,61 Mia.

Glasverpackungen, soviel wie nie zuvor. Dank der gesteigerten

Nachfrage nach hochwertigen Glasverpackungen gelang es der

Vetropack-Gruppe, den Verkaufsmix zu Gunsten der Nettoerlöse und der

Marge zu optimieren. In der Folge erzielte sie ein im

Vorjahresvergleich um 34,0 Prozent höheres EBIT von CHF 40,6 Mio.

(Vorjahr: CHF 30,3 Mio.). Die EBIT-Marge wuchs auf 11,6 Prozent

(Vorjahr: 9,8 Prozent).



Der konsolidierte Semestergewinn erreichte CHF 30,0 Mio. (Vorjahr:

CHF 24,7 Mio.), 21,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dank der guten

Wertschöpfung nahm auch die Gewinnmarge von 8,0 Prozent im Vorjahr

auf 8,6 Prozent zu. Der Cash Flow konnte auf hohe CHF 71,6 Mio.

(Vorjahr: CHF 61,3 Mio.) gesteigert werden; die Cash-Flow-Marge

erreichte damit 20,5 Prozent der Nettoerlöse (Vorjahr: 19,8 Prozent).



Die Vetropack-Gruppe beschäftigte im Berichtszeitraum 3304

Mitarbeitende (Vorjahr: 3316).



Ausblick auf das zweite Halbjahr 2018



Für die nächsten sechs Monate geht die Vetropack-Gruppe von einem

unverändert positiven Marktumfeld aus. Das Verkaufsvolumen wird im

Vergleich im ersten Halbjahr etwas tiefer liegen, weil eine weitere

umfassende Wannenrevision im österreichischen Werk in Kremsmünster

durchgeführt wird, und der Lagerabbau des ersten Halbjahrs nicht mehr

im gleichen Umfang möglich sein wird. Dementsprechend erwarten wir

leicht geringere Nettoerlöse und eine leicht tiefere Wertschöpfung

als im ersten Halbjahr 2018. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018

dürfte das operative Ergebnis deutlich über demjenigen des Vorjahrs

zu liegen kommen.



Der Semesterbericht 2018 der Vetropack-Gruppe ist auf dem Internet

aufgeschaltet: http://ots.ch/wtil6r



Originaltext: Vetropack Holding AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100012112

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100012112.rss2

ISIN: CH0006227612



Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:



Vetropack Holding AG

Johann Reiter, CEO

CH-8180 Bülach, Tel. +41 (0)44/863 32 04



David Zak, CFO

CH-8180 Bülach, Tel. +41 (0)44/863 32 25



www.vetropack.com