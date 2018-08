IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: Tudor Golds Copper Belle-Zone beim Treaty Creek Projekt wird um zwei weitere Bohrlöcher erweitert

Tudor Golds Copper Belle-Zone beim Treaty Creek Projekt wird um zwei weitere Bohrlöcher erweitert

Vancouver, BC - 24. August 2018 - Tudor Gold (TSXV: TUD) (FSE: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich, erste Ergebnisse seines 2018er Bohrprogramms in der Copper Belle Zone bekannt zu geben, die Teil der Treaty Creek Kozessionsflächen ist. Die Konzessionsflächen liegen im Goldenen Dreieck, das sich im Nordwesten von British Columbia (Kanada) befindet.

Die Gesellschaft hat zunächst Gold, Silber- und Kupferanalysen von den ersten beiden Bohrlöchern erhalten. Bisher wurden fünf Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.899 Metern fertiggestellt, an dem sechsten und siebten Bohrloch wird derzeit gearbeitet.

Die Goldproben aus den ersten beiden Bohrlöchern deuten auf breite Intervalle von mehr als 300 Metern Goldmineralisierung hin, die das bekannte Gebiet in der Copper Belle Zone erweitert haben und positive Ergebnisse liefern, die bei zukünftigen Ressourcenberechnungen verwendet werden. Bemerkenswert ist, dass das erste Sichtbarwerden von grobem, sichtbarem Gold innerhalb eines Intervalls von 26,6 g / t Gold über 1,5 Metern in Bohrloch CB-18-32.

Abbildung 1: Sichtbares Gold im Bohrloch CB-18-32 bei Copper Belle

Walter Storm, Präsident und CEO, sagte: "Wir sind sehr ermutigt von den breiten Intervallen der Goldmineralisierung, die in den ersten beiden Bohrlöchern der Saison bei Copper Belle definiert wurden. Die großen Step-Out Bohrungen werden uns helfen, ein bedeutendes Gebiet des Porphyr-System zu evaluieren. Wir sind bereit auch tiefere Löcher zu bohren, um die Anzeichen einer anhaltenden Goldmineralisierung auch in der Tiefe zu erforschen. Darüber hinaus gibt es ein drei Kilometer langes Intervall zwischen Tudor Golds Copper Belle Entdeckung und Seabridge Gold's Iron Cap-Lagerstätte, in der unsere magnetotellurische geophysikalische Untersuchung starke anomale Ziele indentifiziert hat, die noch nicht bohrtechnisch getestet wurden. "

Das erste Bohrloch der Saison, CB-18-31, ist ein Step-out-Bohrloch, das das bekannte Ausmaß der Copper Belle Zone etwa 100 Meter westlich von früheren Bohrungen erweitert hat. CB-18-32, das sich 190 Meter südlich von Loch 31 befindet, hat die Zone ebenfalls um mehr als 100 Meter nach Westen erweitert. Die aktuellen Bohrungen werden in großen Sprungintervallen von 100 bis 150 Metern weiterhin erfolgreich in Richtung Westen durchgeführt und liefern Informationen über einen beträchtlichen Teil des mineralisierten Systems im Porphyr-Stil. Die Copper Belle Zone scheint eine relativ flach liegende Mineralisierungszone zu sein, die sich entlang des Trends und nordöstlich zur angrenzenden Gold-Kupfer Lagerstätte Iron Cap von Seabridge Gold Corp. befindet. Bohrungen bei Copper Belle im Jahr 2018 testen eine magnetische Höhe von etwa 600 Meter mal 500 Meter. Bisher wurde nur entlang des östlichen und südlichen Randes gebohrt. Informationen zu den Standorten des 2018er Bohrprogramms und anderen Bohrlöchern in der Copper Belle Zone, zusammen mit überlagerten Total Magnetics-Konturen, finden Sie in der nachstehenden Karte.

CB-18-31 durchteufte ein 302 Meter langes mineralisiertes Intervall in einer Tiefe von 392,0 bis 694,0 Metern mit durchschnittlich 0,471 g / t Gold. In diesem Abschnitt befinden sich Zonen mit stärkerer Kieselerde-Alteration (silicia alteration), die größere Konzentrationen an pyritischer Mineralisierung enthalten. Diese ergaben höhere Goldwerte wie z. B. 1,908 g / t Au über 20,5 Meter .

CB-18-32 durchteufte zwei breite Mineralisierungszonen; die obere Zone brachte durchschnittlich 0,662 g / t Gold über 337,8 Metern, sie enthält auch Abschnitte mit stärkerer Alteration und Mineralisierung, wie 1,036 g / t Gold über 121,8 Metern und 0,800 g / t Gold über 49,5 Metern. Die Ergebnisse der unteren Zone, die ca. 90 Meter unterhalb der ersten Zone liegt, brachten durchschnittlich 0,395 g / t Gold über 169,5 Meter, mit höheren Gehaltsintervallen wie z.B. 0,758 g / t Gold über 31,5 Meter. Am Ende von Bohrloch 32 ist eine starke Mineralisierung vorhanden, was ein sehr gutes Potential für die Fortsetzung der Goldwerte in die Tiefe anzeigt.

Die Ergebnisse der Gold, Silber und Kupfergehalte vom Bohrloch CB-18-31 und CB-18-32 finden Sie in der Tabelle unten sowie in der Pressemeldung unter: http://www.tudor-gold.com/news/press-release-aug-24-2018/

Hole From (To (mIntervalAu Ag (gCu (%Comments

ID m) ) (m) (g/t/t) )

CB-18- 392.0 694.0302.0 0.4711.5 0.010-

31

includ392.0 428.036.0 0.6813.8 0.016-

es

and 479.5 500.020.5 1.9083.5 0.010-

and 528.9 599.570.6 0.6601.9 0.016-

and 634.0 640.06.0 2.1122.0 0.003-

and 662.6 680.517.9 0.6202.4 0.019-

EOH 748.0

CB-18- 194.7 532.5337.8 0.6621.9 0.016

32

includ194.7 316.5121.8 1.036106.0- with 37.0 m at

es 2.200 g/t

Au

and 368.8 389.520.7 0.7515.1 0.019

and 413.7 426.512.8 0.6628.2 0.128

and 451.5 460.59.0 0.8491.3 0.019

and 483.0 532.549.5 0.8002.7 0.002with 18.0 m at

1.477 g/t

Au

623.0 792.5169.5 0.3951.5 0.025

includ636.5 651.515.0 0.4391.9 0.003

es

and 689.0 697.08.0 0.8675.7 0.003

and 708.8 741.532.7 0.5301.4 0.044

and 752.0 783.531.5 0.7582.0 0.049with 6.0 m at

1.282 g/t

Au

EOH 794.0

-* Alle Bohrproben sind ungeschnitten und die Intervalle spieglen die Länge der gebohrten Abschnitte wider.

* Wahre Mächtigkeiten der Mineralisierung wurden nicht bestimmt.

Zu Beginn der Saison untersuchte und entnahm das Team Gesteinsproben bei einer neuen Zone von porphyrischer Adern, die kürzlich durch sich zurückziehendes Gletschereis freigelegt wurde. Dieses Gebiet befindet sich etwa 1,1 Kilometer südwestlich der Copper Belle Zone in Richtung der Iron Cap-Lagerstätte und wurde bisher noch nicht beprobt. Von den zwölf Proben waren einige mit anomalen Goldwerten wie z.B. 0,522 g / t Gold über 1,5 Meter. Eine zusätzliche Probenentnahme ist in dieser neuen Zone geplant.

Abbildung 2: Positionen der Bohrlöcher bei Copper Belle auf Basis der magnetischen Gesamtstärke ("Wärmere" Farben zeigen höhere magnetische Intensitäten an)

Die Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von ALS Global in Terrace, B.C., vorbereitet und am geochemischen Labor von ALS Global in North Vancouver, B.C. untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Leerproben, zertifizierten Standards und Doppelproben überwacht, die von Tudor Gold Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von ALS Global Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025: 2005.-

QP

Die qualifizierte Person für diese Pressemeldung bei Treaty Creek ist James A. McCrea, P.Geo., im Rahmen des National Instrument 43-101. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall Explorationsunternehmen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem sich mehrere ehemalige Minen und mehrere große Lagerstätten befinden, die möglicherweise in der Zukunft in Produktion gebracht werden. Das Unternehmen hält 60% an den Grundstücken Electrum und Treaty Creek und 100% an den Konzessionsgebieten Mackie, Eskay North, Orion, Fairweather, Delta und High North, die alle im Goldenen Dreieck liegen.

"Walter Storm"

Walter Storm

President and Chief Executive Officer

