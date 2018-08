Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 36,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Scott Bardo stockte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Medizintechnik-Konzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf. Auf dem aktuellen Niveau seien die Papiere nach dem guten Lauf seit dem Börsenstart zwar nicht mehr so günstig wie sie einmal waren, aber mit Blick auf das Wachstumspotenzial noch nicht zu hoch bewertet./ag/jha/ Datum der Analyse: 24.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-08-28/09:16

ISIN: DE000SHL1006