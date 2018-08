28.08.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Geschäftsleitung des Börseunternehmens Wiener Börse AG hat am 27. August 2018 beschlossen, als Mitglied der Wiener Wertpapierbörse im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs mit Wirkung vom 30. August 2018 zuzulassen: Susquehanna International Securities Limited, Dublin (Irland)Das Mitglied Susquehanna International Securities Limited ist im Handel am Kassamarkt zur Teilnahme am Handel mit Wertpapieren über das elektronische Handelssystem Xetra® berechtigt...

