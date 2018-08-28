-CREDIT SUISSE HEBT RENAULT AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 81 (95) EUR -DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 50 (45) EUR - 'HOLD' -GOLDMAN HEBT AXA AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 27 EUR-JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 700 (636) EUR - 'OVERWEIGHT'-JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR PIRELLI AUF 8,80 (8,30) EUR - 'OVERWEIGHT'-JP MORGAN SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 36 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'-RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 32 (34) EUR - 'OUTPERFORM' -BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE KONSUM REIT AUF 13 (12,50) EUR - 'BUY' -BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 42,00 (36,50) EUR - 'BUY' -CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 116 (126) EUR - 'OUTPERFORM'-CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 66 (71) EUR - 'NEUTRAL'-CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 93...Den vollständigen Artikel lesen ...