Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties nach Erreichen des bisherigen Niveaus von 23 nun auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem an die soliden Halbjahresergebnisse an. Das Wohnimmobilienunternehmen sei in guter Verfassung./ag/jha/ Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-08-28/09:20

ISIN: LU0775917882