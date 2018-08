Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA und Mexiko verständigen sich auf Neufassung des Nafta-Abkommens

Die USA und Mexiko haben sich ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta verständigt. US-Präsident Donald Trump sprach in Washington von einem "sehr guten" Deal für beide Länder und von einem "großen Tag für den Handel". Nun setzen die USA und Mexiko auf eine Einigung auch mit Kanada. Die Gespräche mit Ottawa sollen bereits am Dienstag beginnen.

Mexiko pocht bei Nafta auf "Drei-Länder-Deal" mit Kanada

Nach der Einigung der USA und Mexikos auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta pocht Mexiko auf eine Teilnahme Kanadas. Die Einigung mit den USA sei ein erster Schritt, sagte Mexikos designierter Präsident Andres Manuel Lopez Obrado vor Journalisten. Es sei wichtig, dass auch Kanada Teil des Abkommens sei: "Wir sind sehr daran interessiert, dass es ein Drei-Länder-Deal bleibt."

USA zahlen Landwirten Milliarden wegen Handelskonflikten

Die US-Regierung will Landwirten mit Milliarden-Zahlungen gegen Verluste wegen der Handelskonflikte entschädigen. Die Administration teilte mit, dass hierfür zunächst 4,7 Milliarden Dollar vorgesehen seien. Landwirtschaftsminister Sonny Perdue sagte weiter, die Mittel seien eine erste Zahlung an Landwirte, die von Zöllen der wichtigsten US-Handelspartner betroffen sind.

Trump würdigt McCain nun doch und setzt US-Flagge wieder auf Halbmast

Nach heftiger Kritik an seinem Verhalten nach dem Tod des einflussreichen US-Senators John McCain hat Präsident Donald Trump nun doch eine offizielle Würdigung veröffentlicht. "Trotz politischer Differenzen" respektiere er McCains "Dienst an unserem Land", erklärte Trump am Montag. Die Flagge auf dem Weißen Haus ließ er wieder auf Halbmast setzen, nachdem sie zuvor wieder auf Vollmast gehisst worden war.

McCain ruft Landsleute in letzter Botschaft zu Überwindung der Spaltung auf

Der verstorbene US-Senator John McCain hat seine Landsleute in einer posthum veröffentlichten Abschiedsbotschaft zur Überwindung der tiefen politischen Spaltung aufgerufen. "Wir schwächen unsere Großartigkeit, wenn wir Patriotismus mit Stammesrivalitäten verwechseln", schrieb McCain in dem Vermächtnis, das sein früherer Wahlkampfmanager Rick Davis in Phoenix verlas.

Merkel und Trump äußern in Telefonat Sorge über Entwicklungen in Syrien

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben sich in einem Telefonat besorgt über die Entwicklungen in Syrien gezeigt. Beide teilten insbesondere die Sorge über die humanitäre Lage in der Region Idlib, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, mit. Russland werde aufgerufen, "mäßigend auf das syrische Regime einzuwirken und eine weitere Eskalation zu verhindern".

Mehrere Verletzte bei Demonstrationen rechter und linker Gruppen in Chemnitz

Bei Zusammenstößen rechts- und linksgerichteter Demonstranten in Chemnitz hat es mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, warfen Teilnehmer aus beiden Lagern "Feuerwerkskörper und andere Gegenstände" - dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Bei der Abreise wurden demnach später zudem vier Teilnehmer der rechten Bürgerbewegung Pro Chemnitz verletzt.

SPD-Politiker Schneider stellt Koalition infrage

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat angesichts des Rentenstreits und Konflikten auf anderen Politikfeldern mit dem Ende der Regierungskoalition gedroht. "Eine große Koalition, die nicht liefert, macht keinen Sinn", sagte Schneider im Interview mit der Zeitung Die Welt. "Wenn die Union nicht endlich in die Gänge kommt und weiter Vorhaben wie das Gute-Kita-Gesetz oder eine Mietrechtsreform blockiert, dann steht die Koalition nicht erst bei der Evaluierung im Herbst 2019 infrage", sagte Schneider.

Südkorea plant größte Budgeterhöhung seit zehn Jahren

Südkorea will im kommenden Jahr die größte Budgeterhöhung seit einem Jahrzehnt vornehmen, um mehr Arbeitsplätze in Asiens viertgrößter Volkswirtschaft zu schaffen. Der Haushaltsvorschlag, der vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen veröffentlicht wurde, sieht einen Anstieg der gesamten Staatsausgaben für 2019 um 9,7 Prozent auf 470,5 Billionen Won (362,3 Milliarden Euro) vor. Das wäre das größte Plus seit dem Jahr 2009 mit den Nachwirkungen der globalen Finanzkrise.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Aug 97 (Juli: 97)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Aug PROGNOSE: 97

