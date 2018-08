Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin nach der jüngsten Umsatz- und Gewinnwarnung von Conti auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Sie habe in erster Linie unternehmensspezifische Gründe, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Franzosen bleibt der Experte optimistisch./ag/la Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-08-28/09:34

ISIN: FR0000121261