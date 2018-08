Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts007/28.08.2018/09:10) - Erfolg und Image eines jeden Online-Händlers hängen vor allem von einem ab: seinem Webshop. Wer nicht in ein sicheres und effizientes Shop-Modell investiert, dem geht rasch die Luft aus - und da aufzuholen ist im schnelllebigen Internet-Business mehr als schwierig. Daher braucht man die richtige Shop-Software und das richtige Shop Hosting. DM Solutions https://www.dmsolutions.de setzt dabei auf "Shopware", eines der beliebtesten Systeme zur Erstellung von Onlineshops. Inhaber von DM Solutions, Danijel Mlinarevic: "Perfekte Navigierung und einfache Usability sind für einen Shop, der Umsatz bringen soll, unumgänglich. Wir bieten unseren Kunden die Erfahrung von unzähligen Referenzprojekten und wissen, worauf es bei einem Online-Shop ankommt, damit er zum Erfolg wird." Mit wenigen Klicks zum Verkauf! Onlineshops müssen attraktiv, leicht navigierbar und einfach sein und dürfen die Käufer weder überfordern noch warten lassen. Shopware sorgt genau dafür. Die Software ist quelloffen, mit über 3500 Plugins leicht erweiterbar, führt seine Nutzer durch eine Storytelling-Funktion, überzeugt durch eine einfache Bannererstellung und enthält sogar ein Warenwirtschaftssystem, und all das ist natürlich auch "DSGVO ready". Damit alles rund läuft, braucht es nicht zuletzt das richtige Shopware Hosting https://www.dmsolutions.de/shopware-hosting.html . "Und hier kommen wir ins Spiel", schmunzelt Danijel Mlinarevic von DM Solutions. "Mit unserem Hosting sorgen wir für die Grundlage, dass der Shop überhaupt funktioniert. Wir sind quasi das Fahrgestell, auf das die schöne Karosserie kommt." Das rundum runde Shopware Hosting Paket Inkludiert im Shopware Hosting Paket von DM Solutions sind Speicherplatz für Daten und E-Mails, Wunschdomain, SSD-Festplatten, Traffic-Flatrate, 150 GB Webspace, eigene IP-Adresse, hochwertiges SSL Zertifikat und vieles mehr. Und vor allem: Die Server von DM Solutions stehen in Deutschland. "Das ist in Zeiten von DSGVO enorm wichtig", erklärt Danijel Mlinarevic. "Wir halten uns natürlich an die deutschen Datenschutzbestimmungen, somit sind die Shopdaten bei uns sicher." Shopware-Nutzer finden bei DM Solutions aber nicht nur das passende Webhosting, sondern auch stets einen Ansprechpartner rund um den Shop oder Shopware. Für alle Größen und tägliche Backups In allen SSD Webhosting Tarifen ist Shopware auf Wunsch schon kostenlos vorinstalliert, somit kann man sofort mit der Einrichtung des neuen Webshops loslegen. Die Größe des Shops spielt dabei keine Rolle - der kleine Onlineshop mit wenigen Artikeln ist genauso mit vorne dabei wie das Großsortiment mit mehreren hundert Produkten. DM Solutions macht täglich Backups auf seinen Servern, aus denen die täglichen Datenbestände der letzten 14 Tage wiederhergestellt werden können. Und wer Shopware einfach einmal testen möchte, kann das auf einem kostenlosen Testaccount https://www.dmsolutions.de/testaccount.html tun. Zu mehr Euros in der Kasse sagt schließlich niemand Nein. (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180828007

