Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Overweight" belassen. Der Autosektor sei beispiellosem Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Verweis auf Abgastests, Handelskonflikte und Emissionsvorgaben. Die Chancen für die Autozulieferer im zweiten Halbjahr beurteilt er unterschiedlich. Bei Hella könnten sich ihm zufolge die Margenziele als zu niedrig erwiesen, wenn sich die Konjunktur in den kommenden Monaten wieder etwas aufhelle./ajx/ag Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-08-28/09:43

ISIN: DE000A13SX22