Beim Handelskonzern Metro platzte am Freitagabend die Bombe. Denn der bisherige Großaktionär Haniel kündigte an, sich von Teilen seiner Beteiligung an dem Cash- und Carry-Anbieter trennen zu wollen. Der erste Schritt war der Verkauf eines Anteils von 7,3 %, den die Familienholding Haniel an EP Global Commerce GmbH abgab. Dahinter stecken zwei Investoren aus Tschechien und der Slowakei.

Metro: Was passiert mit den anderen Anteilen?

Das Investment-Vehikel EP Global Commerce hat sich zusätzlich ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...