Die Analysten der Baader Bank erachten die heute vorgelegten Halbjahreszahlen der Vienna Insurance als gemischt, da eine solide operative Leistung von einer weiteren Goodwill-Wertminderung in Rumänien in Höhe von 50 Mio. Euro überschattet worden sei. Das Unternehmen befindet sich jedoch wieder auf Wachstumskurs und die Profitabilität verbessere sich nach und nach, so die Analysten. Sie stufen die VIG mit Hold ein, obwohl die Aktie nach einer Underperformance von rund 5 Prozent eine attraktivere Bewertungsspanne erreiche. Das mittelfristige Aufwärts-Überraschungspotenzial ist nach Meinung der Analysten begrenzt, und die Aktie werde nur mit einem kleinen Abschlag gegenüber dem Sektor gehandelt.

