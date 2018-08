Verspätungen und Flugausfälle - das Sommer-Chaos im Flugverkehr hatte es in sich. Im Oktober sollen die Probleme gemeinsam angegangen werden.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr will zusammen mit Airlines, Flughäfen, Politik und Behörden das Sommer-Chaos im Flugverkehr angehen. Die Branche lerne gerade, dass es ein gemeinsames Problem gebe - "und dieses Problem heißt Wachstum", sagte Spohr am Montagabend bei einem Medienempfang in Frankfurt.

Dieser Sommer werde mit seinen Verspätungen, Flugausfällen, Wartezeiten und Ärgernissen allen in Erinnerung bleiben. "Dass es auf ein gemeinsames Problem eine gemeinsame Antwort braucht, ist selbst erklärend." Alle hätten verstanden, dass es so nicht weitergehen könne.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ...

