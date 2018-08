FinTech Group AG: flatex setzt mit einzigartiger Produktarchitektur und seinen Premium-Partnern neue Maßstäbe im Handel mit Hebelprodukten (ETP) DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertriebsergebnis FinTech Group AG: flatex setzt mit einzigartiger Produktarchitektur und seinen Premium-Partnern neue Maßstäbe im Handel mit Hebelprodukten (ETP) 28.08.2018 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News / Frankfurt am Main, 28.08.2018 flatex setzt mit einzigartiger Produktarchitektur und seinen Premium-Partnern neue Maßstäbe im Handel mit Hebelprodukten (ETP) 7 Premium-Partner offerieren mehr als zwei Millionen Produkte zu Topp-Tarifen Drei Produktkategorien Platin, Gold und Silber setzen den Hebel beim Fest-Preis an: Platin 0,00 EUR / Gold 1,90 EUR / Silber 3,90 EUR flat pro Order flatex bietet Deutschlands größtes Angebot an Anlagezertifikaten und Hebelprodukten (ETP) mit Long- und Shortprodukten für alle Märkte zu vergünstigten Konditionen an Frankfurt/Main - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE00FTG1111, Ticker: FTK.GR) bietet ihren flatex-Kunden ab dem 1. September 2018 Deutschlands größte Auswahl an Hebelprodukten (ETP: Exchange Traded Products) in einer einzigartigen Produktarchitektur zu vergünstigten Konditionen an. Sieben Premium-Partner offerieren in den drei Produkt-kategorien Platin, Gold und Silber den Handel zum Null-Tarif sowie für Festpreise von EUR 1,90 oder EUR 3,90 je nach Premium-Partner. flatex, der Online Broker der FinTech Group AG, baut damit seine Marktführerschaft im Handel mit Anlagezertifikaten und Hebelprodukten (ETP) weiter aus. flatex-Kunden profitieren neben dem attraktiven Preis auch vom umfangreichen Angebot der Premium-Partner. Die sieben Premium-Partner, deren Anlagezertifikate und Hebelprodukte flatex-Kunden zukünftig zu besonders günstigen Festpreisen bzw. zum Nulltarif handeln können sind in die drei Produktkategorien Platin, Gold und Silber differenziert: Platin-Produkte zum Null-Tarif pro Order von Morgan Stanley Gold-Produkte zum Festpreis von EUR 1,90 von Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS Silber-Produkte zum Festpreis von EUR 3,90 von BNP Paribas, HSBC und Vontobel "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren flatex-Kunden nun sieben Premium-Partner mit ihrer umfassenden Produktpalette an Anlagezertifikaten und Hebelprodukten zu den günstigsten Konditionen in Deutschland und Österreich anbieten können", unterstrich Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG, die neue Produktarchitektur. "Wer im Direkthandel die beste Auswahl zum Sparpreis sucht, kommt an flatex nicht vorbei." "Unser kontinuierlicher Zuwachs an Neukunden sowie die ebenfalls steigende Anzahl an Trades pro Kunde auf der flatex-Plattform werden durch diese neue Produktarchitektur einen weiteren Schub erhalten, von dem sowohl Umsatz als auch Ertrag profitieren werden", betont Muhamad Chahrour, CFO der FinTech Group AG, die erweiterte Produktpalette mit den sieben Premium-Partnern. Das neue Angebot gilt ab dem 1. September 2018. Die Produkte des Platin-Partners Morgan Stanley können im außerbörslichen Direkthandel ab 500 Euro Ordervolumen zum Nulltarif gehandelt werden. Die Produkte der Gold- und Silber-Partner können ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro zum Festpreis von EUR 1,90 respektive EUR 3,90 gehandelt werden. Und das Beste zum Schluss: flatex ist erneut zum Sieger des alljährlich durchgeführten Onlinebroker-Tests der EURuro am Sonntag-Redaktion (Ausgabe 31/2018) beim Direktbanken-Brokerage gekürt worden. Über die FinTech Group AG Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. 