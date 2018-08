Für jemanden, der Dividendenaktien liebt, hat Warren Buffett nicht viel von Berkshire Hathaways (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) Kapital in Immobilienfonds oder REITs investiert. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Berkshire besitzt einen REIT im Portfolio - Store Capital (WKN:A12CRU). Hier ist ein Überblick darüber, was dieser REIT macht, was ihn von seiner Konkurrenz unterscheidet und warum Buffett und der Rest von Berkshires Team sich vielleicht für den Kauf entschieden haben. Was macht Store Capital? Store Capital ist ein REIT (Net Lease Real Estate Investment Trust). Wenn du mit dem Begriff "Netto-Leasing" nicht vertraut bist, es handelt sich um eine Art von Immobilien-Leasing-Struktur, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...