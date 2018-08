Daimler steht heute Früh schon wieder an der Spitze der DAX-Gewinner. Ausgerechnet die Autobauer laufen gerade und man darf sich durchaus fragen, warum. Immerhin sind sie es, die der US-Präsident nicht mag. Und wen Donald Trump nicht mag, hat derzeit keine allzu guten Perspektiven, es sei denn, es ginge um ein Unternehmen, das so stark ist, dass es Trumps finsteren Blick gelassen an sich abtropfen lassen könnte. Gehört Daimler (ISIN DE0007100000) zu dieser Gruppe?

Eher nicht. Das mag hoffen, wer derzeit einsteigt. Oder man hofft darauf, dass diese Sache mit den US-Strafzöllen gegen europäische Autobauer vom Tisch ist, jetzt, da Trump mit seinem "Deal" mit Mexiko glauben könnte, er bekommt ohnehin, was er will. Das hat aber mit seinem persönlichen Groll gegen deutsche Autos nicht zu tun, die er von den US-Straßen haben will. Warum auch immer, vielleicht, weil sie halt besser sind als die eigenen, über Trumps Beweggründe haben schon viele spekuliert. Fakt ist, dass nicht einmal die Empfehlung des US-Handelsministeriums dahingehend steht, ob man dort Trump zurät, die Euro-Autobauer mit Strafzöllen zu ächten oder nicht. Das wird erst für September erwartet. Fakt scheint auch zu sein, sofern sich da nichts unter der Oberfläche abspielt, dass ...

