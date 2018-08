IRW-PRESS: Montego Resources Inc.: Montego Resources beauftragt SRK Consulting mit Erweiterung von Mineralisierungszonen und Aktualisierung der aktuellen Ressourcenerklärung

Vancouver (British Columbia), 27. August 2018. Montego Resources Inc. (CSE: MY) (Montego oder das Unternehmen) freut sich, ein Update seines Silberprojekts Taylor in der Nähe von Ely (Nevada) bereitzustellen.

Seit April hat Montego SRK Consulting (U.S.) Inc. (SRK) als Teil des Teams zur Prüfung und Erstellung einer aktualisierten Ressourcenerklärung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects beim Silberprojekt Taylor in Ely (Nevada) beauftragt.

Dieser technische Bericht wird die Grundlage der geplanten Erkundungen beim Silberprojekt Taylor mittels Gesteins- und Bodenprobennahmen unter Anwendung des umfassenden Know-hows von SRK in Nevada darstellen.

William Cronk, Director von Montego Resources Inc., sagte:

Wir freuen uns, SRK an Bord zu haben. Die Expertise von SRK bietet uns bei der Weiterentwicklung des Silberprojekts Taylor zahlreiche Vorteile. SRK bietet Montego Zugang zu einem überaus erfahrenen und vielseitigen Team an Profis, die mit der wirtschaftlichen Geologie und dem Behördenumfeld in Nevada bestens vertraut sind.

SRK Consulting bietet professionelle technische Beratungsdienstleistungen in der Bergbau- und Metallbranche, einschließlich technischer Studien in mehreren Bereichen sowie Kaufprüfungen für Mineralaktiva, einschließlich Explorationen, Erschließungen, Betriebe und Minenstilllegungen. SRK, das im Jahr 1974 gegründet wurde, beschäftigt über 1.500 Fachkräfte in über 50 Niederlassungen auf sechs Kontinenten.

Abgesehen von dieser Beauftragung hat das Personal von Montego auch Gesteinsproben (99) vor Ort entnommen und ein kleines Kaufprüfungs-Bodenprogramm (27) durchgeführt.

Die meisten Gesteinsproben wurden innerhalb der Grenzen der historischen Ressource entnommen, die im technischer Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 von Silver Predator beschrieben wird. Eine 2013 von Silver Predator erstellte historische Ressource (basierend auf 480 Bohrlöchern auf insgesamt 28.244 Metern) beschrieb eine kombinierte gemessene und angezeigte Ressource von 8.894 Millionen Tonnen mit 1,89 Unzen Silber pro Tonne, einschließlich 16,82 Millionen Unzen Silber (Taylor Silver Project Technical Report, White Pine County, Nevada, USA von Chadwick, Turner und Hollenbeck vom 18. März 2013). Diesen technischen Bericht finden Sie im Profil von Silver Predator (Mai 2013) unter www.sedar.com.

Das Unternehmen erachtet diese Ergebnisse als historische Schätzung gemäß National Instrument 43-101. Obwohl das Unternehmen diese historische Schätzung als relevant für Investoren erachtet, hat keine qualifizierte Person (Qualified Person) des Unternehmens ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt diese historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Das wissenschaftliche und technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung wurde von William Cronk, P.Geo., einem dem Unternehmen angehörenden qualifizierten Sachverständigen, erstellt und geprüft. Herr Cronk ist für die Genauigkeit der in dieser Pressemeldung enthaltenen geologischen Daten verantwortlich und hat die Funktion eines qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Montego Resources Inc.

Montego Resources Inc. ist ein in Kanada notiertes Mineralexplorationsunternehmen (CSE: MY). Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Montego ist das Silberprojekt Taylor, 16 Meilen südöstlich von Ely (Nevada) gelegen. Das Projekt Taylor ist ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Ziel südöstlich von Ely (Nevada), das über eine gewartete Minenstraße zugänglich ist. Die Mineralisierung ist eine Carlin-artige epithermale Silber-Gold-Verdrängungslagerstätte mit hohem Siliziumdioxid- und niedrigem Sulfidgehalt in flachem verschlammtem Carbonatgestein aus dem Devon. Das Landpaket umfasst 131 nicht patentierte Erzgang-Schürfrechte, fünf nicht patentierte Mühlenstandort-Schürfrechte und vier patentierte Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt etwa 2.166 Acres. Die historischen Arbeiten beinhalten hochgradiges Silber bei Untertagebauarbeiten in den 1890er Jahren und Tagebau-Bulk-Mining-Arbeiten in silberreichen Jasperoiden zwischen 1981 und 1984 sowie einen erweiterten Mühlen- und Flotationskreislauf, der zwischen 1989 und 1991 aktiv war.

Für das Board von MONTEGO RESOURCES INC.

William Cronk

Director

Montego Resources Inc.

Suite 800, 1199 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 3T5

T 604-283-1722

F 888-241-5996

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44409

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44409&tr=1

