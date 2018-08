Die Aktien des Medienkonzerns Axel Springer sind am Dienstag nach einer Empfehlung der britischen Barclays-Bank um 3,86 Prozent auf 63,25 Euro gestiegen. Damit waren sie Spitzenreiter im Index der mittelgroßen Werte MDax und knüpften an ihre jüngste Erholung an, nachdem sie sich Mitte August erneut im Bereich zwischen 59 und 60 Euro gefangen hatten.

Obwohl Springer aus eigener Kraft etwas stärker wachse als die Konkurrenz seien die Papiere denen der Wettbewerber seit Jahresbeginn hinterhergehinkt, erklärte Analyst Nick Dempsey. Er senkte zwar das Kursziel um einen auf 70 Euro, sieht damit aber noch mehr als 10 Prozent Luft nach oben und stufte die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. Die Springer-Papiere waren im Februar auf ein Rekordhoch von 74,40 Euro gestiegen. Seither ging es um rund 15 Prozent nach unten.

Der Barclays-Experte rechnet in den kommenden Monaten mit einer weiter schwungvollen Entwicklung und mit einem optimistisch stimmenden Kapitalmarkttag im Dezember. Das Vertrauen in das weitere Wachstum des Rubrikengeschäfts im Internet sollte dann steigen, hieß es./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357

AXC0083 2018-08-28/10:03