Infermedicas Flagship-App Symptomate hat ihr bislang umfassendstes Update erhalten. Die aktuelle Version der App liefert qualitativ hochwertige Informationen zu verschiedenen Störungen mit Links zu Artikeln aus NHS Choices (https://www.nhs.uk/conditions/).



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/734975/Infermedica_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734973/Infermedica_Sympto mate_App_Infographic.jpg )



Laut einer Studie[1] suchen drei von vier Erwachsenen im Internet nach Gesundheitsinformationen. Die Suchergebnisse sind oftmals verwirrend. Infermedica (https://infermedica.com) ist der Meinung, dass es eine bessere Methode gibt, um an zuverlässige und genaue Informationen zu kommen.



Infermedicas Flagship-App Symptomate (https://symptomate.com) ist eine KI-gestützte App, mit der die Nutzer ihre Symptome auf einfache Weise beurteilen können. An der Entwicklung von Symptomate waren mehr als 30 Ärzte, Datenforscher und Softwareentwickler beteiligt. Jetzt gibt es neue App-Versionen für iOS (https://itunes.apple.com/pl/app/symptomate/id837725433?mt=8) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symptomate .mobile&hl=en), die grundlegend überarbeitet wurden.



Die App machte 2012 ihr Debut und wird von drei Millionen Menschen in 140 Ländern genutzt. Laut Infermedica funktioniert die App tadellos auf jedem Mobilgerät, unabhängig von der Bildschirmgröße.



Die zugrundeliegende KI-Engine wurde verbessert und beinhaltet jetzt eine umfangreiche medizinische Datenbank aus 600 Störungen und Tausenden Symptomen.



"Die vollkommen überarbeitete Version von Symptomate ist ein riesiger Meilenstein für unser Team", sagt Piotr Orzechowski, CEO von Infermedica. "Im Rahmen der erfolgreichen Implementierung bei unseren Kunden im Versicherungs- und Krankenhaussektor wurde die App einer rigorosen klinischen Validierung unterzogen und ist heute die führende Lösung auf dem B2B-Markt."



Darüber hinaus ist Symptomate neuerdings als Medizinprodukt der Klasse I zertifiziert wie von der Richtlinie 93/68/EWG der Europäischen Union gefordert. Damit wird bestätigt, dass Symptomate entsprechend EU-Richtlinien und gesetzlichen Auflagen entwickelt wurde.



"Unser Geschäftsmodell basiert auf der wunschgerechten Konfiguration unserer Technologie für die speziellen Anforderungen von Gesundheitssystemen und Versicherungskunden. Symptomate ist unsere Vorzeige-App, die Sie ausprobieren sollten", ergänzt Piotr Orzechowski.



Das Update umfasst neue Sprachversionen. Symptomate unterstützt jetzt 10 Sprachen: Englisch, Spanisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Polnisch und Slowakisch.



[1] Pew Research Center's Internet & American Life Project, Health Online 2013



