Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel nach einer festeren Eröffnung etwas leichter. Das unterzeichnete vorläufige Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko hatte zwar am Vortag für Höchststände an der Wallstreet gesorgt. Mangels entscheidender Nachrichten fehlt es seitens Schweizer Unternehmen jedoch an Impulsen.

Das neue Handelsabkommen soll das bisherige Nafta-Abkommen ablösen, das Trump wiederholt als sehr nachteilig für sein Land kritisiert hatte. Nach Ansicht eines Marktbeobachters markiert die neue Übereinkunft ein Rückschritt gegenüber dem bisherigen Abkommen. Sie sei aber immer noch besser als ein Handelskrieg, meinte er. Zudem schüre das Abkommen die Hoffnungen, dass Trump demnächst auch wieder den Dialog mit China aufnehmen ...

