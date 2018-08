Der an der NASDAQ notierte niederländische Krebsforscher Affimed (WKN: A12BHU) kann einen aufsehenerregenden Partner-Deal mit Genentech, dem US-Arm des Pharmakonzerns Roche, vermelden. Die Aktie springt nachbörslich um zeitweise über +150% in die Höhe.

Das Abkommen mit Genentech umfasst Affimeds komplette Pipeline an Krebs-Immuntherapien zur Anregung natürlicher Killerzellen (NK Cells). Affimed enthält im Rahmen des Deals 96 Millionen USD in Form einer Vorauszahlung sowie kurzfristiger Finanzierung. Bis zu 5 Milliarden USD winken darüber hinaus an Meilenstein- und Royaltyeinnahmen.

Mega-Deals im Sektor nehmen Fahrt auf

Der Markt für Krebs-Immuntherapien soll Studien zufolge schon in wenigen Jahren rund 43 Milliarden USD schwer sein. Seit vergangenem Jahr ist eine regelrechte Deal-Welle zu beobachten, die zuletzt unter anderem auch den deutschen Pharmaforscher Medigene erreicht hatte. Im März war zudem die Biotechschmiede Armo Biosciences für 1,6 Milliarden USD übernommen worden.

Affimed bringt nach dem ersten Kurssprung nun eine Bewertung zwischen 200 und 300 Millionen USD auf die Waage. Das ist immer noch nicht viel, jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass die Firma noch keinen Produktkandidaten in der klinischen Phase 2 hat. Es handelt sich also alles noch um risikoreiche Early-Stage-Forschungen.

Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...