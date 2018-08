Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Noch etwas aufwärts geht es am Dienstag im frühen Geschäft an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 12.574 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 kann sich mit einem Plus von 2 auf 3.458 Punkte gut behaupten. Gestützt wird die Stimmung von den Vorlagen der Wall Street, die mit neuen Rekorden auf das Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko reagiert hatte. "Im Moment kommt die positive Stimmung der US-Börsen zumindest ein Stück weit in Europa an", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Altmann warnt allerdings auch vor zu viel Euphorie: Aus der Handels-Einigung mit Mexiko sollten Anleger lieber keine positiven Schlüsse für die Verhandlungen mit China ziehen, empfiehlt er. "Zwischen den USA und China ist und bleibt die Situation festgefahren", so der Marktstratege.

Gespannt warten technische Analysten nun darauf, ob die Umsätze nun auch bei steigenden Kursen endlich zunehmen. Zuletzt waren die Umsätze in die Erholung hinein deutlich zurückgegangen, was die Erholung anfällig für Gewinnmitnahmen macht. Als ersten technischen Widerstand nennen Marktteilnehmer den Bereich um 12.600 Punkte.

Rohstoff- und Auto-Aktien vorn - Tech-Werte im Rally-Modus

Besonders gut sind die Vorlagen für die Rohstoff-Aktien, die vom Rücksetzer des Dollar profitieren. Da viele von ihnen in London notieren und dort am Montag Feiertag war, geht es mit ihnen nun besonders stark nach oben geben, wie auch mit der Londoner Börse selbst. Der Londoner FTSE-100 steigt um 0,6 Prozent, der Branchen-Index der Rohstoff-Aktien im Stoxx um 1,5 Prozent.

Der Index der Auto-Aktien folgt mit einem Plus von 1,3 Prozent. Der Vertrag zwischen den USA und Mexiko ist laut Marktteilnehmern vor allem für Autohersteller und -zulieferer positiv. Deutsche Autohersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. VW führen mit einem Plus von 2 Prozent den Aufschwung sowohl in der Branche als auch im DAX an, auch Renault und BMW zeigen sich sehr fest.

Der TecDAX baut seine jüngsten Rally-Gewinne weiter aus. Mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 3.038 Punkte steigt er erneut auf den höchsten Stand seit fast 18 Jahren, nachdem der Nasdaq-Index am Montag erstmals über die Marke von 8.000 Punkte gesprungen ist. Siemens Healthineers klettern um 1,8 Prozent auf 39,21 Euro, nachdem Berenberg das Kursziel auf 42 von 36,50 Euro erhöht hat.

Eon abgestuft - Abstieg aus Euro-Stoxx-50

Eon fallen gegen den Trend um 1,5 Prozent. Jefferies hat die Aktie auf "Halten" abgestuft. Zunehmend auf den Kurs drücken dürfte auch der sich abzeichnende Abstieg des deutschen Energie-Versorgers aus dem Euro-Stoxx-50 im September. RWE ist von Jefferies dagegen auf die Kaufliste genommen worden. Der Kurs steigt um 0,9 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.458,03 0,06 2,02 -1,31 Stoxx-50 3.084,35 0,09 2,88 -2,94 DAX 12.574,14 0,29 35,83 -2,66 MDAX 27.251,79 0,55 149,17 4,01 TecDAX 3.037,81 0,31 9,26 20,12 SDAX 12.530,04 0,39 48,16 5,41 FTSE 7.625,82 0,64 48,33 -1,43 CAC 5.489,30 0,19 10,20 3,33 Bund-Future 162,56 -0,11 2,47 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1692 +0,11% 1,1670 1,1676 -2,7% EUR/JPY 129,98 +0,23% 129,81 129,66 -3,9% EUR/CHF 1,1441 -0,01% 1,1441 1,1447 -2,3% EUR/GBP 0,9061 +0,06% 0,9067 0,9059 +1,9% USD/JPY 111,17 +0,12% 111,24 111,06 -1,3% GBP/USD 1,2904 +0,07% 1,2871 1,2887 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.930,90 +2,6% 6.906,84 6.751,95 -49,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,37 -0,05 USA 2 Jahre 2,65 2,64 0,76 USA 10 Jahre 2,86 2,85 0,44 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,75 68,87 -0,2% -0,12 +17,1% Brent/ICE 76,23 76,21 +0,0% 0,02 +18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,50 1.211,33 +0,0% +0,17 -7,0% Silber (Spot) 14,91 14,89 +0,1% +0,02 -11,9% Platin (Spot) 808,00 804,50 +0,4% +3,50 -13,1% Kupfer-Future 2,71 2,71 -0,1% -0,00 -19,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 03:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.