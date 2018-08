Wien (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Trump verkündete gestern medienwirksam ein "großartiges" Handelsabkommen mit Mexiko, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach seinen Vorstellungen werde es das bisherige NAFTA-Abkommen ablösen. Bei genauerem Hinsehen zeiget sich aber, dass es sich bei der neuen Vereinbarung lediglich um eine leicht adaptierte Version des NAFTA-Abkommens handele und zahlreiche Elemente des vom damaligen Präsidenten Barrack Obama ausverhandelten Trans-Pacific Partnership (TPP) beinhalte, aus dem Präsident Trump aber kurz nach Amtsantritt ausgetreten sei. Unter anderem sehe das neue Abkommen vor, dass bei der Automobilproduktion nun 75% statt 62,5% der Wertschöpfung in den USA oder Mexiko erfolgen müsse, um Einfuhrzölle zu vermeiden. Außerdem müssten mindestens 40% der Wertschöpfung von Arbeitnehmern erbracht werden, die mehr als USD 16 pro Stunde verdienen würden. Mit Blick auf das Ziel Trumps, Arbeitsplätze zurück in die USA zu bringen, sei das das vielleicht wichtigste Zugeständnis, das die USA den Mexikanern abgerungen hätten. Bevor das neue Handelsabkommen in Kraft treten könne, bedürfe es der Zustimmung des Kongresses. Der habe aber signalisiert, nur einem Abkommen zuzustimmen, das auch Kanada miteinschließe. In den nächsten Tagen und Wochen würden Mexiko und die USA daher intensiv mit Kanada verhandeln. ...

