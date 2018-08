Hannover (www.anleihencheck.de) - Der deutlich verbesserte ifo-Geschäftsklimaindex für August, der eine robuste Wirtschaftsstimmung in Deutschland zeichnete, hat die deutschen Anleihen am Montag belastet, so die Analysten der Nord LB.Die Beilegung des Handelsstreits USA/Mexiko habe am Nachmittag für zusätzliche Einbußen gesorgt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 162,64 (163,09) Punkte nachgegeben, im Gegenzug habe sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe deutlich auf 0,38% (0,34%) erhöht. Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger habe am US-Anleihenmarkt für Kursverluste gesorgt. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe habe daraufhin auf 2,85% (2,83%) angezogen. (28.08.2018/alc/a/a) ...

