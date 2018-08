Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Misserfolg der Mariner-Studie zum Gerinnungshemmer Xarelto bei bestimmten, schwerkranken Herzpatienten enttäusche zwar, müsse aber im Kontext der jüngsten Zulassungen des Mittels in anderen Indikationen infolge der Compass-Studie relativiert werden, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ag

Datum der Analyse: 28.08.2018

ISIN DE000BAY0017

AXC0089 2018-08-28/10:20