Um die Klimaziele des Paris-Abkommens zu erreichen, braucht es weltweite Regeln für den Energiemarkt, erklärten Experten der APA am Rande des Forums Alpbach. Sonst hätte die heimische Industrie Probleme, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Produktion würde in Länder mit laschen Standards verlagert. Man könne in Europa durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...