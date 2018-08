Investoren haben am Dienstag bei den Aktien des Chip- und LED-Industrieausrüsters Aixtron weiter zugegriffen. Sie stiegen am Vormittag an der Spitze des TecDax um 4,16 Prozent auf 11,765 Euro.

Das Chartbild von Aixtron hellte sich damit weiter auf. Der Bereich um die 10 Euro hatte sich Mitte August abermals als Unterstützung erwiesen und wieder Käufer angezogen. Mit dem Kurssprung vom Dienstag setzten sich die Papiere auch wieder deutlicher von der 21-Tage-Linie ab, die derzeit bei 11,34 Euro verläuft. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend./mis/jha/

