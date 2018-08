Es ist seit einem Jahr ein wildes Auf und Ab, das die Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554) zeigt. Die einen nennen es Bodenbildung. Die anderen Konsolidierungsphase vor erneuten Tiefs, je nach eigener Positionierung. Recht bekommt, in dessen erwartete Richtung die Aktie des Windkraftanlagenbauers ausbrechen wird. Aber dieses Auf und Ab ist keine Zeit des Verharrens, des Wartens auf neue Trading-Chancen. Denn es spielt sich in einer Handelsspanne ab, deren Dimension manche Aktie in Jahren nicht durchmisst. Konkret zwischen 6,86 und 11,70 Euro. Da lässt sich allerhand verdienen, wenn man auf der gerade richtigen Seite dabei ist.

Momentan läuft die Aktie scheinbar mal wieder wie geschnitten Brot. Warum? Die Analysten haben mehrheitlich weiterhin den Daumen gesenkt. Trotz überzeugend starker Auftragseingänge im ersten Halbjahr. Margendruck und das Loch, das die Unentschlossenheit der Bundesregierung in Bezug auf die Windkraft-Förderung hinterlässt, sind ihre Argumente. Die starken Auftragseingänge, die sich natürlich erst in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...