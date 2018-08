Es gibt Gerüchte, wonach die Lobbyarbeit der Solarindustrie die Regierung dazu bewogen hat, der Installation von 300 bis 500 Megawatt an kleineren Photovoltaik-Anlagen in jeder der 34 Regionen zu installieren. Die "nicht-technischen Kosten" sollen dabei aufgrund der fehlenden staatlichen Vergütungen reduziert werden.Ein Insider aus dem Umfeld der Nationalen Energiebehörde (NEA) Chinas erklärte in der vergangenen Woche, dass die Behörde eine neue Quote für die kleineren, sogenannten distributed Photovoltaik-Projekte einführen wollte, die ohne staatliche Förderung installiert werden sollen. Wie ...

