Zürich - Für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) läuft es momentan rund. Die Unternehmen steigerten im ersten Semester 2018 sowohl die Umsätze als auch den Auftragseingang klar im zweistelligen Bereich, womit die Entwicklung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten stabil blieb. Und die Aussichten bleiben auch für die kommenden Monate gut. Als grösste Risikofaktoren macht der Dachverband den Fachkräftemangel, den politischen Druck auf den freien Handel sowie das mögliche Scheitern eines Rahmenabkommens mit der EU als wichtigstem Export-Markt aus.

Die Umsätze legten im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,4 Prozent zu, wie der Industrieverband Swissmem am Dienstag mitteilte. Noch besser sieht es beim Bestellungseingang aus: Die Auftragseingänge, welche die künftigen Umsätze darstellen, kletterten um 24,1 Prozent. Dies sind die höchsten Wert seit zehn Jahren.

Die Lage der Schweizer MEM-Industrie präsentiere sich "insgesamt als sehr erfreulich", heisst es denn auch in der Mitteilung von Swissmem. Und dies wirke sich auch positiv auf die Beschäftigung aus. So arbeiteten im ersten Quartal (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) 325'000 Menschen in der MEM-Industrie, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Anstieg um 2,6 Prozent entspricht.

Erst ein Teil der "SNB-Jobverluste" wieder aufgeholt

Die Aufhebung des Mindestkurses durch die SNB im Jahr 2015 hat die MEM-Industrie zu einem guten Teil - aber dennoch nicht ganz - verdaut. Zwei Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...