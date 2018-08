BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Wirtschaftspolitik Chinas und der USA gleichermaßen kritisiert. "Im Handelskrieg zwischen den USA und China droht Europa, zum Kollateralschaden zu werden", sagte Maas auf der Konferenz der deutschen Botschafter in Berlin.

US-Präsident Donald Trump setze immer stärker auf Abschottung, Zölle und Sanktionen. "Die Angriffe auf den freien Handel treffen uns inzwischen aus ungewohnter Richtung", beklagte der SPD-Politiker die Politik Washingtons. Er forderte von Trump, die Strafzölle auf Stahl und Aluminium zurückzunehmen und die Drohung gegen die deutschen Automobilhersteller fallen zu lassen. "Deutsche Autos sind keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Sie machen amerikanische Straßen eher sicherer", meinte Maas.

Pekings Industriepolitik, die das Reich der Mitte zur führenden Nation machen soll, nahm sich der deutsche Außenminister ebenfalls vor. Massive Subventionen, erzwungener Technologietransfer, ins Ausland umgelenkte Überkapazitäten bei Stahl und zunehmende Eingriffe in unternehmerische Entscheidungen hätten "ein kritisches Ausmaß erreicht".

Einigkeit der Europäer und mehr Handelsabkommen

Als Rezepte gegen die Machtpolitik der beiden Großmächte schlug der Minister ein geeintes Europa und den Abschluss von Handelsabkommen vor. "Wenn Europa sein Gewicht in die Waagschale wirft, dann entsteht daraus die Chance, Globalisierung menschlich zu gestalten." Um künftig nicht mehr, wie derzeit im Falle der US-Sanktionen gegen den Iran und Russland, in Mitleidenschaft gezogen zu werden, plädierte der 51-Jährige den Aufbau eines europäischen Systems zur Zahlungsabwicklung und eines Europäischen Währungsfonds. "Das sind dicke Bretter, die sich nicht über Nacht bohren lassen", schränkte er ein.

Maas hatte kürzlich in einem Zeitungsbeitrag eine Neubestimmung des Verhältnisses mit den Vereinigten Staaten versucht. "Dass der Atlantik politisch breiter geworden ist, liegt keineswegs nur an Donald Trump. Die USA und Europa driften seit Jahren auseinander", schrieb er. Als Antwort auf diese Entwicklung präsentierte er das Konzept einer "balancierten Partnerschaft", in der Europa mehr Verantwortung übernimmt. "In der wir ein Gegengewicht bilden, wo die USA rote Linien überschreiten", erklärte er. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilt die Analyse ihres Chefdiplomaten.

