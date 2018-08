Palfinger stellte auf der IAA Nutzfahrzeuge im September in Hannover den Palfinger Crawler Crane PCC vor. Das Multitalent auf einem Raupenfahrwerk ist vorerst in drei Varianten von rund 50 bis 115 Metertonnen verfügbar, informiert Palfinger. Der Palfinger Crawler Crane (PCC) ist der erste Palfinger-Kran, der auf einem Raupenfahrwerk montiert ist. "In schwierigem Gelände - wie beispielsweise beim Stromleitungs- oder Seilbahnbau - gibt es zum Ladekran auf dem Lkw meist nur den Hubschraubertransport als Alternative", so Michael Hagenauer, Head of Product Division Crawler Cranes. "Mit dem PCC lassen sich solche Aufgaben sicher, effizient und kostengünstig erledigen." Palfinger bietet Kran und Raupenfahrzeug aus einer Hand an. Die drei...

