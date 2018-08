Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 35. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. Volkswagen zieht - E.ON schwach 28.08.2018, 10:57 Uhr - Ein weiterer guter Tag für die Aktien aus dem Automobilbereich scheint sich anzudeuten. Erneut können die Papiere aus dem Sektor zulegen. Sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...