Sie kennen die Geschichte: Der Chiphersteller Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006) weist stetig wachsende Umsätze und Gewinne aus, trotzdem fiel die Aktie vom Hoch Anfang 2017 bei 52,35 Euro auf 12,44 Euro Ende Juni dieses Jahres. Der Grund: Die reine Möglichkeit, dass Apple als mit Abstand wichtigster Kunde abspringen könnte, seine Chips bald selbst entwickeln und bauen könnte. Gerade der Umstand, dass das von Apple nie bestätigt wurde und Dialog Semiconductor das dementierte, spielte den Bären in die Karten. Denn ein Dementi ist ein halbes Eingeständnis, Schweigen ja mal sowieso, heißt es. Und wie wollte man beweisen, dass nicht passieren wird, was theoretisch ja in der Tat passieren könnte! Die Bullen konnten tun was sie wollten, Dialog Semiconductor wurde von einem Tief zum nächsten gedrückt. Das klingt mehr als schräg. Ist aber typisch Börse, an der, wenn man ehrlich ist, Kurse selten mal dort vorbeischauen, wo sie eigentlich sein sollten. Aber jetzt könnte die Aktie endlich die Kurve kriegen. Der Grund dafür ist noch ein wenig schräger als die Argumente derer, die seit anderthalb Jahren auf die Aktie einschlagen. Und doch wieder "typisch Börse":

Denn ein Analyst, der unlängst sein Kursziel von 22 auf 25 Euro mit dem Argument anhob, die Anleger würden das Potenzial von ...

