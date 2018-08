Das US-Unternehmen Micron mit Hauptsitz in Boise (Idaho) ist vor allem für Speichermedien für das Computing bekannt, bietet jedoch auch Anwendungen für Netzwerk-, Mobil-, Embedded-, Consumer-, Automotive- und Industrie-Märkte an. Mouser hat nun den gesamten Produktkatalog in sein Portfolio aufgenommen. Dazu zählen NAND- und DRAM-Module, Multi-Chip-Packages und Hybrid-Memory-Würfel auf Basis der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...