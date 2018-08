Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Protect (ISIN DE000CA4FD23/ WKN CA4FD2) der Commerzbank auf die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) vor.Mit einem Kursrückgang von mehr als 20 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate befinde sich die thyssenkrupp-Aktie in der Performanceliste aller DAX-Werte unter den vier schwächsten Werten im DAX. Neben der lang anhaltenden Führungskrise hätten die Verluste im Anlagen- und Schiffbau dem Aktienkurs ordentlich zugesetzt. Bei einem Blick auf die jüngsten Expertenanalysen, in denen die Aktie mit Kurszielen in Erwartung einer erfolgreichen Restrukturierung des Konzerns mit Kurszielen von bis zu 30 Euro zum Kauf empfohlen werde, könnten risikobereite Anleger zum Schluss gelangen, dass das Abwärtspotenzial der Aktie nun nicht mehr allzu hoch sein sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...