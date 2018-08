Paris (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der Kritik von US-Präsident Donald Trump an der US-Notenbank FED, der Veröffentlichung der Protokolle ihrer letzten Sitzung und des Symposiums von Jackson Hole - dessen Höhepunkt die Rede des FED-Vorsitzenden war - stand die US-Notenbank in der vergangenen Woche im Zentrum der Aufmerksamkeit, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer von La Financière de l'Echiquier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...