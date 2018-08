NÜRNBERG (Dow Jones)--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt weiterhin gute Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt in den nächsten drei Monaten an. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinkt im August geringfügig um 0,1 Punkte auf 103,5 Zähler. "Der Beschäftigungsaufschwung in Deutschland geht weiter", kommentierte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs, den hohen Stand.

Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers hat sich nach vier Rückgängen in Folge stabilisiert und bleibt konstant bei 106,5 Punkten. Die Rekordentwicklung sei zwar durch die Abkühlung der Konjunktur etwas gedämpft worden, der Aufwärtstrend der Beschäftigung sei aber robust.

Die Arbeitslosigkeitskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers gibt gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte nach. Der neue Stand von 100,5 Punkten zeigt eine nach wie vor günstige, aber nicht mehr besonders dynamische Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit an. "Die Arbeitsagenturen halten weitere leichte Rückgänge der Arbeitslosigkeit für möglich, aber ein größerer Schub ist für das zweite Halbjahr nicht zu erwarten", sagte Weber.

