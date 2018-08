FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.08.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1849 (1723) PENCE - 'SELL' - CANACCORD RAISES GENEL ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2765 (2950) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES COATS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 109 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 250 (240) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 770 (740) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.61% TO 7624 (CLOSE: 7577.49) POINTS BY IG - FTSE INDICATED +0.92% TO 7627 (CLOSE: 7577.49) POINTS BY IG - HSBC CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 860 (890) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2100 (2080) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES TI FLUIDS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 370 (300) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS PETROFAC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 660 PENCE - RBC RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 650 (625) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



