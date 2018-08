Bei Metro ist eine Investorengruppe eingestiegen. Anleger setzen nun auf eine Mehrheits- oder gar eine Komplettübernahme. Dies treibt die Metro-Aktie (BFB001) kräftig an. Es profitiert aber auch der Titel von Ceconomy (725750). Denn die Mutter von Saturn und MediaMarkt hält noch zehn Prozent an der Metro. Gefallen kann uns aber auch ein Bonus-Zertifikat (CV8W82), welches mit recht komfortablen Risikopuffer in zehn Monaten eine attraktive Rendite abwerfen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...