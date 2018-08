Zeitweise ging es bis auf 1,17 Dollar nach oben und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1694 nach 1,1668 am früheren Dienstagmorgen und 1,1683 am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro derweil leicht an Boden preis. Derzeit kostet der Euro 1,1427 ...

