Mit Time-Sensitive Networking (TSN) werden vielschichtige Anwendungen gleichzeitig ablaufen, die SPS verliert ihre zentrale Stellung in der Netzwerküberwachung und das Netzwerk wird Mittel zum Zweck. Das heißt: Seine Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit werden von den Anwendungen vorausgesetzt und deshalb nicht gesondert unterstützt. In diesem Zusammenhang wird dem Switch künftig eine zentrale Rolle zukommen, welche viele der derzeit am Markt verfügbaren nicht erfüllen.

Die Netzwerkexperten von Indu-Sol haben in den vergangenen Jahren Trends in der industriellen Kommunikation untersucht. Ziel dabei war, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit industrieller Datenkommunikation sicherzustellen - auch unter den Bedingungen einer hochvernetzten Produktion. Die scheinbar unbegrenzten neuen Möglichkeiten der Datenkommunikation, die steigende Bandbreite und niedrige Latenzen sollten Anwender aber nicht davon abhalten, gewohnte Selbstverständlichkeiten in Bezug auf standardisierte Diagnosen - »Maintenance Signals« - sowie die Notwendigkeit eines umfangreichen Netzwerk-Monitorings weiterhin einzufordern. Im Zuge von Industrie 4.0 stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Technologieentwicklung auf Stabilität und Zuverlässigkeit der Kommunikation haben wird und für welche Situationen im Netz es kurz-, mittel- und langfristig neuer Lösungen bedarf.

Fortschritt stellt erhöhte Anforderungen

Bislang werden in den meisten Fällen der industriellen Automation Maschinen- und Hallennetz noch getrennt betrachtet. Im Zuge von Industrie 4.0 wird es hier immer stärker zu einer Verschmelzung kommen - ein neuer Trend. Darüber unterhielten wir uns mit Karl-Heinz Richter, Geschäftsführer für Marketing & Vertrieb der Indu-Sol GmbH.

»de«: Was für einen Trend sehen Sie in der Automatisierungstechnik?

K.-H. Richter: Trotz sichtbarem Gerangel um Zuständigkeiten verschmilzt die Informationstechnologie (IT) zunehmend mit der Automatisierung (OT - Operational Technology), wobei die Verantwortlichen noch immer um eine gewisse Abgrenzung bemüht sind. Es ist abzusehen, dass mittelfristig Strukturen und die Leistungsfähigkeit der Kommunikationsnetze von den Anwendern vorausgesetzt werden und dass die Themen Betreuung, Wartung und Pflege von externen Dienstleistern übernommen werden.

»de«: Was genau wird der externe Dienstleister übernehmen?

K.-H. Richter: Die Verantwortung und Sicherstellung der Netzverfügbarkeit: Die Verantwortung und somit Sicherstellung der Verfügbarkeit wird ausgelagert, wie wir das in der IT heute schon sehen. Der Wandel hat eingesetzt und es gilt, sich darauf vorzubereiten. Mit dem Switch Promesh P9 legen wir den Grundstein dafür, dieser Entwicklung zu begegnen (Bild?1 und Kasten).

»de«: Was unterscheidet diesen Switch von ...

