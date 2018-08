Auch nach einem Einstieg privater Investoren bei der NordLB will Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die Anteilsmehrheit bei der Bank behalten. "Diese Bank ist sehr wichtig für Niedersachsen", sagte Hilbers dem "Weser-Kurier" (Dienstag). "Da streben wir an, auch weiterhin auf die Geschicke dieser Bank entscheidenden Einfluss zu haben. Das würde bedeuten, dass wir uns weiterhin mit über 50 Prozent an der NordLB beteiligen."

Die NordLB ist derzeit auf der Suche nach privaten Investoren, die frisches Geld in die Landesbank pumpen. Vor allem zahlreiche Schiffskredite, bei denen die Schuldner Probleme mit der Rückzahlung haben, machen dem Geldhaus Sorgen.

Auf die Frage, ob die Landesbank auch attraktiv genug für Investoren ist, wenn das Land die Mehrheit behält, sagte Hilbers: "Das wird sich zeigen. Sollte sich etwas anderes erweisen, wird man über diesen Punkt wieder reden müssen."/fri/DP/tos

