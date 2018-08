Donald Trump schimpfte lange über das Freihandelsabkommen Nafta. Nun hat er mit Nachbar Mexiko einen neuen Vertrag ausgehandelt. Für die internationalen Finanzmärkte eine gute Nachricht. Aber hält der Deal?

Die grundsätzliche Einigung über einen neuen Handelsvertrag zwischen den USA und Mexiko hat die Finanzmärkte nach oben getrieben. Der deutsche Leitindex Dax legte leicht zu, am Vorabend hatten in den USA die Nasdaq-Indizes sowie der S&P 500 erneut Rekordwerte erreicht. Im Streit über das Freihandelsabkommen Nafta wollen die USA und Mexiko nun auch Kanada wieder ins Boot holen. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeman will am (heutigen) Dienstag in Washington Gespräche dazu führen.

"Wir werden sehen, ob Kanada Teil davon werden kann", sagte US-Präsident Donald Trump. Sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow riet der kanadischen Regierung, das mit Mexiko Erreichte genau zu beobachten. Es zeige, wie erfolgreich Verhandlungen laufen könnten. Kudlow erneuerte jedoch auch die zuvor erhobenen Drohung Donald Trumps, in Kanada produzierte Autos könnten mit hohen Einfuhrzöllen belegt werden, wenn es nicht zu einer Einigung komme.

Das Abkommen mit drei Partnern

