Seit Jahresbeginn hat die türkische Lira gegenüber dem Dollar rund 40 Prozent an Wert verloren. Ein Ende des Niedergangs ist auch am Dienstag nicht in Sicht.

Der Kursrutsch der türkischen Lira hat sich am Dienstag fortgesetzt. Ein Dollar verteuerte sich im frühen Handel auf 6,20 Lira nach einem Schlusskurs von 6,12 am Montag. Die Währung steht seit Wochen unter Druck, seit Jahresanfang ...

